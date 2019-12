Sassari. Anagrafe canina gratuita al canile comunale

Mercoledì 9 gennaio, dalle 9 alle 11, nel canile comunale di Sassari a Funtana Sa Figu sulla direttissima per Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. Il secondo appuntamento del mese è in programma per il 23. Al momento della microchippatura gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli interessati devono presentarsi con un documento personale e codice fiscale. Saranno accettati solo 70 cani, anche di altri comuni. L'anagrafe canina sarà effettuata a cura del servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche della Asl in collaborazione con l’assessorato comunale all’Ambiente. Il canile comunale, che ospita esemplari di ogni età e dimensione, è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19, il martedì e giovedì dalle 18 alle 19,30 e il sabato dalle 18 alle 20. La mattina solo su appuntamento per le attività sanitarie (vaccini e visite mediche dei cani adottati).