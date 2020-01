"Corso di Primo Soccorso Pediatrico"

Il trauma da incidente risulta essere in Italia la seconda causa di mortalità in età pediatrica dopo il tumore. Gli incidenti sono prevedibili e quindi possono essere prevenuti. La conoscenza del Primo Soccorso Pediatrico può portare a prevenire e, qualora si verificassero, a gestire correttamente, le conseguenze.





Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it Tel. 3456057081; 079 274573; 338 2202502





SASSARI: "CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO" per genitori, nonni, insegnanti ed operatori del settore infantile e pediatrico, personale sanitario e studenti di medicina, infermieristica, Fisioterapia… Tutte/i.Giovedì, 23 Gennaio 2020 p.v. con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 13:00 presso il Centro Formazione RAHP in Viale Caprera 1/c a Sassari si terrà una nuova edizione del:Lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00.