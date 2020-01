Porto Torres, Marina Piras è la nuova segretaria generale del comune

Da oggi il Comune di Porto Torres ha una nuova segretaria generale. Marina Piras è il nuovo massimo dirigente e subentra a Mariuccia Cossu, andata in pensione dopo 39 anni di servizio.



La nuova segretaria generale Marina Piras, 64 anni, proviene dal Comune di Ozieri, dove ha prestato servizio dal 2012. Laureata a Sassari in Scienze politiche nel 1978 e specializzata alla facoltà internazionale di diritto comparato a Strasburgo, ha iniziato la sua carriera nel 1979 con alcuni incarichi suppletivi a Tula, Bottida, Burgos, Anela e Cheremule. Nel 1982 la prima sede di segreteria, ottenuta proprio a Cheremule. Da allora tanti gli incarichi e i Comuni dove ha lavorato: oltre Ozieri, Santa Teresa di Gallura, Oschiri, Bortigiadas, Viddalba e Ittiri.



«Da oggi sarà in servizio la nuova segretaria generale del Comune – spiega il sindaco Sean Wheeler – abbiamo scelto Marina Piras, una professionista con un lungo percorso amministrativo alle spalle e una grande esperienza. Percorreremo con lei questi ultimi mesi di mandato, portando avanti insieme i nostri obiettivi come sempre nel pieno rispetto delle regole e con l'intenzione di lasciare una città migliore».



Marina Piras succede a Mariuccia Cossu, andata in pensione il primo gennaio dopo oltre 39 anni di servizio, gli ultimi dei quali trascorsi a Porto Torres, dove era arrivata il primo ottobre nel 2015. La sua attività professionale era cominciata nel 1981 nel Comune di Orotelli ed era poi proseguita nei centri di Fonni, Osilo, Ploaghe e Stintino. È stata direttore generale nei comuni di Stintino e Ploaghe e ha prestato servizio come segretario consortile nel Consorzio dei Comuni sul Rio Govossai che era formato dal Comune di Nuoro e da altri centri del circondario.



«Con Mariuccia Cossu abbiamo lavorato fianco a fianco negli ultimi quattro anni e mezzo – commenta il sindaco – grazie alla sua competenza e conoscenza normativa, alla sua dedizione e al suo costante impegno nel lavoro è stata sempre un punto di riferimento per tutti. A lei vanno i ringraziamenti di tutto il Comune di Porto Torres e della giunta e gli auguri per la meritata pensione».