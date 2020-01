Presentato il Calendario di "Miss Mamma Italiana 2020" tra le protagoniste una mamma di Bonorva

Link per scaricare il Calendario “Miss Mamma Italiana 2020”: https://www.missmammaitaliana.it/calendario-miss-mamma-italiana-2020/













l’Hotel Estense di Gatteo Mare - Riviera Romagnola, organizzata dalla Te.Ma Spettacoli, lo scorso fine settimana, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana”.Il Concorso “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti, è giunto quest’anno alla sua 27° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni, quello di quest’anno è il 17° calendario (il primo fu realizzato nel 2003).Protagoniste degli scatti del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana” (che ci accompagnerà fino a gennaio 2021), sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2019 del Concorso, capitanate dalla 43enne padovana Emanuela Bonamin “Miss Mamma Italiana 2019”.Ma andiamo a conoscere, mese per mese, le protagoniste del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana”:GENNAIO: ERICA IPPOLITO, 30 anni, clinical manager, originaria di Varese, residente a Londra, mamma di Enea, Matilda ed Elia, di 7, 4 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DOLCEZZA 2019”.FEBBRAIO: MARIANTONIETTA BISCONTI, 37 anni, animatrice, di Monteroni (Lecce), mamma di Kevin e Gioele, di 12 e 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SPRINT 2019”.MARZO: FEDERICA ANTONELLI, 28 anni, casalinga, di San Mariano (Perugia), mamma di Manuele di Nathan, di 6 ed 1 anno. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D’ONORE 2019”.APRILE: JULIETA SANCHEZ, 32 anni, casalinga, di Carmiano (Lecce), mamma di Romeo e Lucia, di 9 e 7 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SOLARE 2019”.MAGGIO: INNA TERESHCHENKO, 34 anni, macchinista, di Alfonsine (Ravenna), mamma di Kateryna e Kristel, di 14 e 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana IN GAMBE 2019”.GIUGNO: EMANUELA BONAMIN, 42 anni, manager, di Onara di Tombolo (Padova), mamma di Vittoria e Gianmaria, di 11 ed 8 anni. È la vincitrice assoluta del concorso “Miss Mamma Italiana 2019”. Sua anche la splendida immagine usata in copertina.LUGLIO: FEDERICA CARACUTA, 28 anni, operatore sociale, di Carmiano (Lecce), mamma di Santiago di 4 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ELEGANZA 2019”.AGOSTO: GIULIA PIRAS, 37 anni, barista, di Bonorva (Sassari), mamma di Adele e Amalia, di 14 e 12 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ROMANTICA 2019”.SETTEMBRE: SAFIRA LEO MASCOLO, 28 anni, casalinga, di Cassano d’Adda (Milano), mamma di Gabriel, Raphael e Miguel, di 8, 7 e 1 anno. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana FASHION 2019”.OTTOBRE: BENEDETTA MAZZI, 33 anni, allenatrice, di Roma, mamma di Leonardo di 1 anno. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GLAMOUR 2019”.NOVEMBRE: FRANCESCA PAPA, 43 anni, fisioterapista, di Fermo, mamma di Lorenzo e Riccardo, di 13 e 10 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SORRISO 2019”.DICEMBRE: DEBORA ARDINI, 44 anni, impiegata, di Igea Marina (Rimini), mamma di Aurora e Federico, di 15 ed 8 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana RADIOSA 2019”.La pagina di GENNAIO 2021 ha come protagoniste due Mamme vincitrici due fasce “speciali”:“Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP 2019”JENNIFER DEBORAH BARRELLA 37 anni, impiegata, di Torino, mamma di Greta, Mattia e Ginevra, di 7, 6 e 4 anni e “Miss Mamma Italiana NEL MONDO 2019”CLAUDIA FAMBRINI 45 anni, scrittrice, di origini toscane (di Camaiore, Lucca), residente a Tokyo in Giappone, mamma di Daniele di 23 anni.Le foto utili alla realizzazione del calendario, sono di Gloria Teti.Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”, nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del calendario, sono state realizzate da Maurizio Vitali; Gianroberto Violini; Valerio Collini; Rosanna Maroni; Claretta Aloisi; Marco Dimitrov; Marieta Bequiri; Angelo Zoboli e Gianluca Mazzotti; mentre il make up è stato realizzato da Claudio Graziani; Claudia Righini; Raffaella Tabanelli; Susi Cafiero; Susi El Garras; Francesca Monti e Dalila Maroni.Alla presentazione del Calendario, erano presenti le Mamme, la Stampa, gli Sponsor, Roberto Pari Vice Sindaco del Comune di Gatteo, Massimo Bondi Presidente dell’Associazione “Gatteo Mare Summer Village” e l’Organizzazione del Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme italiane.“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.Nelle foto in allegato: Giulia Piras di Bonorva (Sassari), protagonista del mese di agosto.