Brevi dal Comune di Sassari

Morosità incolpevoli. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per i contributi a favore di cittadini soggetti a uno sfratto “per morosità incolpevole” con citazione della convalida. La domanda potrà essere spedita con raccomandata a/r, consegnata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune in piazza Comune 1; inviata via pec, intestata al richiedente, a protocollo@pec.comune.sassari.it La richiesta potrà essere presentata anche tramite Sicet, Sunia e Uniat.













Serata a Casa Serena. Proseguono le iniziative a Casa Serena. Dopo il concerto dell'Epifania e le serate danzanti dei giorni scorsi, venerdì 10 gennaio, dalle 17, sarà la volta di Toni Masia e la sua musica, in collaborazione con Auser 2 Menserrato Rizzeddu.L'evento, organizzato dal Comune di Sassari con la Coopas, è come sempre aperto a tutti e con ingresso gratuito.Consegna buste e calendari porta a porta. La consegna dei calendari per il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta per le zone interessate e dei sacchi prosegue fino al 31 gennaio nel deposito di Ambiente Italia in zona industriale Predda Niedda, nella strada 4 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il sabato dalle 8,30 alle 13. Continua inoltre la distribuzione a domicilio del calendario nelle abitazioni servite dal ritiro dei rifiuti porta a porta.