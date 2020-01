La Dinamo Sassari saluta Jamel McLean

Lo si sapeva già e domenica non era sceso in campo al PalaSerradimigni contro Varese:oggi è arrivato il comunicato ufficiale della Dinamo Banco di Sardegna. La società comunica la risoluzione consensuale del contratto con l'atleta Jamel McLean inviando "Al giocatore gli auguri della società per il prosieguo della sua carriera".