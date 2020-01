Sassari. Da lunedì 20 previste modifiche alla viabilità per lavori in Viale Umberto

Inoltre alcune linee dell'Atp, sempre dal 20 al 25 gennaio e comunque fino a fine lavori, subiranno alcune deviazioni. La linea 1/ in direzione San Francesco percorrerà corso Regina Margherita, piazza Santa Maria, corso Vico, corso Trinità,corso Pascoli, e proseguirà con il percorso regolare. La linea 3, verso via Saragat passerà in corso Regina Margherita, piazza Santa Maria, corso Vico, corso Trinità, corso Pascoli per continuare nel percorso regolare. La linea 8, con capolinea alla stazione percorrerà viale Umberto, via Capitano Bellieni, via Manno, corso Regina Margherita, via Brigata Sassari, via Cagliari, piazza Castello, largo Cavallotti per concludere con il percorso regolare. La linea 22 - 25 in direzione Latte Dolce seguirà corso Regina Margherita, piazza santa Maria, corso Vico, corso Trinità, corso Pascoli e infine percorso regolare.













Da lunedì 20 e, salvo contrattempi, fino al 25 gennaio, la parte di viale Umberto compresa tra piazza colonnello Serra e viale Trento sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Per l'esecuzione delle operazioni sono necessarie modifiche alla viabilità. Il traffico sarà incanalato su un'unica corsia in senso ascendente. Questo perché è previsto l'impiego quasi simultaneo di diversi macchinari (fresatrice, autocarri, spazzatrice, finitrice, rullo compattatore, ecc.), che impegneranno una semi-carreggiata per volta. Il senso discendente sarà vietato a tutti i veicoli, compresi autobus e mezzi di soccorso. Per motivi di sicurezza ed evitare conflitti nelle manovre di parcheggio, mezzi d'opera e operai, sarà istituito anche il divieto di sosta su tutto il tratto di viale Umberto I interessato dai lavori.Le attività consistono nel rifacimento del tappeto (manto d'usura), e in alcuni interventi di ricostruzione dello strato più profondo (il binder) nei tratti di pavimentazione più dissestata. Con una macchina fresatrice sarà eliminata la vecchia pavimentazione per circa 3 centimetri e nei tratti maggiormente rovinati saranno eseguiti degli ulteriori approfondimenti e immediatamente steso il nuovo binder. Infine sarà posizionato il nuovo manto di usura.È previsto anche un breve intervento di manutenzione su un piccolo tratto di pavimentazione stradale di via Bellieni, per il quale sarà necessario vietare dal 21 la sosta sul lato sinistro, fino al termine lavori.Ai residenti e a chi ha garage con ingresso o uscita su viale Umberto I gli accessi potrebbero essere bloccati per qualche ora. Il consiglio pertanto è di non utilizzarli nelle ore in cui sono in corso le lavorazioni, indicativamente tra le 7.30 e le 19.00 di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23.Il cantiere, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro la mattinata del 25 gennaio. Pedoni e automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla cartellonistica di cantiere e seguire le indicazioni degli operatori in occasione delle lavorazioni.