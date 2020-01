Arriva a Sassari il corso di Roberto Re che insegna a realizzare i buoni propositi per il 2020

Tutti i partecipanti riceveranno il libro in PDF “L’anno migliore della tua vita” e una sessione di coaching individuale di 60 minuti con un Coach della Roberto Re Leadership School, dedicata all’implementazione del piano creato durante la giornata.













Con l’arrivo di gennaio, è tempo di stendere la classica lista di buoni propositi per questo 2020 appena cominciato. C’è chi promette di smaltire i chili di troppo, chi vorrebbe dedicare più tempo alla famiglia, chi è determinato a mettere da parte una piccola quota di risparmi ogni mese. L’entusiasmo iniziale però si scontra inevitabilmente con la pigrizia e le mille incombenze quotidiane e, come risultato, il 92% delle persone non rispetta i propri impegni per l’anno nuovo (lo dimostra una ricerca dell’università di Scranton riportata da Forbes).Di solito si lascia cadere nel dimenticatoio questo piccolo fallimento personale o, al limite, si dà la colpa alla sfortuna. In realtà, è tutta una questione di approccio. Ormai tre decenni fa negli Stati Uniti è stato sviluppato un sistema pratico per pianificare il maggior numero di obiettivi durante l’anno e, soprattutto, per centrarli con precisione senza farsi sopraffare dallo stress. Tale metodologia prende il nome di Your Best Year Yet® e il primo a introdurla nel nostro Paese è stato Roberto Re, capostipite dei mental coach in Italia, che ne propone una rielaborazione personale.“È lo stesso metodo che io e tutti i miei collaboratori usiamo per programmare i nostri obiettivi: chiunque lo abbia imparato e applicato non è più riuscito a farne a meno – dichiara Roberto Re –. Dopo aver ricevuto tantissime richieste, ho deciso di farlo conoscere al maggior numero possibile di persone attraverso un workshop di una giornata intera che conduco insieme ai miei migliori trainer”. Nasce così il tour “L’anno migliore della tua vita” organizzato dalla Roberto Re Leadership School, società di formazione con 27 anni di attività alle spalle.A partire dall’11 gennaio, in oltre venti città italiane, i partecipanti saranno accompagnati nella redazione di un piano d'azione chiaro ed efficace per il 2020. Grazie a un lavoro intensivo di analisi, pianificazione e acquisizione di consapevolezza, arriveranno a riassumere in un semplice foglio A4 gli obiettivi per ogni area della propria vita (lavoro, famiglia, passioni ecc.), per poi trasformarli in risultati concreti e misurabili, settimana dopo settimana.La tappa di Sassari è in programma presso Hotel Marini Via Pietro Nenni 2, domenica 19 gennaio dalle 10:00 alle 19:00 (apertura segreteria ore 9:00).