Sassari, Cagliari e Nuoro: FameLab torna alla ricerca di giovani talenti della scienza

Famelab, il talent show dedicato alla scienza e alla sua divulgazione, torna in Sardegna alla ricerca di giovani in grado di spiegare argomenti scientifici complessi in modo semplice ed efficace. Dopo una prima edizione nel 2017 a Cagliari, Famelab 2020 avrà respiro regionale con appuntamenti in ben tre città isolane: Sassari, Cagliari e Nuoro.La competizione prevede la partecipazione di studenti e ricercatori di qualsiasi disciplina scientifica (escluse le scienze sociali ed economiche) tra i 21 e i 40 anni che avranno il compito di presentare in soli tre minuti le proprie ricerche e le proprie scoperte sulla ribalta di un palcoscenico senza computer o diapositive (qualsiasi altro oggetto utile alla spiegazione è invece ammesso) cercando di convincere il pubblico e, soprattutto, la giuria che dovrà valutare la loro performance.Il partenariato dell’edizione sarda è coordinato dalla Sezione di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari (INAF-OAC), il Dipartimento di Fisica e Piano Lauree Scientifiche Fisica dell’Università di Cagliari (UNICA), l’Università di Sassari (UNISS), il Comune di Nuoro, Europe Direct Nuoro e il Consorzio Universitario Nuorese, e la collaborazione di Sardegna Teatro, CRS4, IDeAS e Laboratorio Scienza.La selezione regionale FameLab Sardegna 2020 prevede due pre-selezioni, una a Sassari il 20 febbraio alle ore 10.30 presso il Complesso Didattico dell’Ateneo di Sassari in via Vienna e una a Cagliari il 21 febbraio al Teatro Massimo alle ore 10.30. La finale regionale si terrà a Nuoro il 12 marzo presso il Teatro Eliseo alle ore 10.30. Per partecipare, occorrerà iscriversi e dimostrare di avere tutti i requisiti tramite la compilazione di un modulo online.I vincitori della selezione regionale parteciperanno dal 17 al 19 aprile alla masterclass in comunicazione della scienza a Perugia in vista della finale nazionale di Trieste del 4 maggio e della finale internazionale il 4 e 5 giugno 2020 a Cheltenham, nel Regno Unito. Proprio qui Famelab fu ideata nel 2005 per poi approdare in Italia nel 2012 grazie all’organizzazione “Psiquadro-Perugia Science Fest” che, a tutt’oggi, gestisce l’evento nazionale.Tutti gli iscritti a FameLab Sardegna avranno anche l’occasione di partecipare alla masterclass in Divulgazione Scientifica tenuta da Psiquadro il 14 febbraio 2020 nel Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari.I requisiti per la partecipazione sono consultabili al seguente link: http://famelab-italy.it/partecipa2020/

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link: http://famelab-italy.it/famelab-sardegna/ L’evento Facebook è disponibile al link: https://www.facebook.com/events/460948624566242/?event_time_id=460948631232908