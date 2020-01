Porto Torres. Logistica per gli eventi, nuove attrezzature per Comune e associazioni

«Una parte è stata acquistata per incrementare le dotazioni del Comune, come ad esempio le luminarie che erano ormai obsolete e vecchie di quasi dieci anni – sottolinea l’Assessora Rassu – ma una buona fetta delle attrezzature andrà a sostituire quelle comprate dall'amministrazione solo tre anni fa. Per evitare, perciò, i problemi del passato e tutelare il patrimonio comunale, acquistato con fondi pubblici, occorrono nuove norme per responsabilizzare maggiormente le associazioni organizzatrici di eventi: al vaglio della commissione c'è un’apposita proposta di regolamento mirata proprio a valorizzare questi beni acquistati con i denari della comunità. Credo che siamo tra le poche amministrazioni ad avere una dotazione logistica così corposa utilizzabile gratuitamente anche dalle associazioni – aggiunge l’Assessora alla Cultura – ma pubblico e privato devono collaborare per mantenerla integra ed evitare la dispersione delle risorse dei cittadini». In deposito è arrivato in questi giorni il nuovo palco per gli spettacoli, della misura di cento metri quadri, che andrà ad aggiungersi agli altri due di pari dimensioni già in possesso dell’amministrazione. Anche le illuminazioni per le feste sono nella disponibilità del Comune: alcune potranno essere usate per diversi eventi pubblici, come ad esempio la Festha Manna, altre esclusivamente per le feste invernali. È stata espletata, inoltre, la gara d’appalto per i gazebo, i tavoli, le panche e le sedie utilizzati dall'amministrazione comunale per gli eventi e per la promozione turistica e dalle associazioni per l'organizzazione di appuntamenti di spettacolo e sport: nei depositi della Multiservizi nelle prossime settimane arriveranno quindici gazebo, dieci tavoli, venti panche e cinquanta sedie.









Un palco con struttura modulare per concerti e spettacoli, nuovi gazebo, tavoli, panche, sedie e illuminazioni da installare durante le feste. La dotazione per la logistica dell’amministrazione si arricchisce di attrezzature acquistate con i fondi del bilancio comunale. Questa mattina, alla presenza dell’assessora Mara Rassu, i componenti della Commissione Cultura e Spettacolo presieduta dalla consigliera Samuela Falchi hanno potuto visionare il materiale nei depositi della Multiservizi, la società in house del Comune.