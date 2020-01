Alghero. Caf gratuito per i cittadini, l'Amministrazione offre assistenza fiscale

Tutte le info nel sito istituzionale del Comune di Alghero, all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it, nella sezione servizi al cittadino – bandi avvisi graduatorie. Scadenza termini per le proposte fissata al 14 febbraio.













L’Amministrazione offre un servizio ulteriore senza spese ai cittadini, stipulando apposita convenzione con i CAF regolarmente autorizzati e disponibili, al fine di affidare la gestione completa delle istanze di Bonus sociale Elettrico - Gas e Bonus sociale Idrico. Il Comuni di residenza hanno il compito di organizzare il servizio di ricezione delle istanze dei richiedenti questi tre benefici, di verificare della correttezza dei dati dichiarati, di trasmettere on line alla piattaforma SGATE (Sistema della Gestione delle Agevolazioni delle Tariffe Energetiche) per l’immediato rilascio al cittadino dell’attestazione di beneficiario del bonus. "L'Amministrazione intende agevolare i cittadini nelle pratiche utili all' accesso ai contributi - spiega l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - e mette a disposizione gli strumenti adeguati affinché tutta la fase di accesso e di caricamento dati venga facilitata". Per questo motivo il Comune stipulerà un accordo con un CAF che svolgerà il proprio servizio senza oneri a carico dei cittadini e secondo convenzione, offrendo assistenza con i propri sportelli. Pubblicata martedì la manifestazione di interesse attraverso la quale i Centri di Assistenza Fiscale possono avanzare la propria disponibilità ad operare.L'incarico verrà affidato dall’Amministrazione in forma non esclusiva, per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.I centri dovranno fornire accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione, così come previsto dalla norma; dovranno inoltre fornire supporto nella compilazione e sottoscrizione dei moduli di richiesta per l’accesso alle compensazioni e prestazioni agevolate sia per il Bonus Elettrico sia per il Bonus Idrico.