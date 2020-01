Il 2019 della Polizia locale di Sassari: un anno intenso al servizio dei cittadini

Nel 2019 la Polizia locale del Comune di Sassari ha consolidato i risultati conseguiti negli ultimi anni, con un ruolo sempre più centrale nelle azioni per rafforzare la sicurezza urbana nel territorio. Il report presentato ieri nella sala conferenze di Palazzo Ducale illustra l'attività del Corpo nell'ultimo anno: 40 slide che racchiudono i numeri di un 2019 intenso, durante il quale la Polizia locale è stata impegnata in operazioni di controllo, di prevenzione e di repressione degli illeciti per aumentare la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e la sua percezione. All'incontro con la stampa erano presenti il sindaco Nanni Campus e il comandante Gianni Serra.



La struttura ha assunto una configurazione più articolata, con l'istituzione in forma stabile del nucleo investigativo in borghese, costituito da personale specializzato nella repressione di reati di natura predatoria (come furti, scippi, borseggi e rapine). Nel nucleo opera anche l'unità cinofila, il cui lavoro si è rivelato particolarmente importante nel 2019, soprattutto nella prevenzione e nella repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole e nei giovanissimi.



Nell'ultimo anno sono cresciute in percentuale significativa le attività di polizia giudiziaria (indagini su reati commessi), ma anche le attività poste in essere dai nuclei di polizia ambientale e di polizia edilizia; hanno, inoltre, assorbito un peso significativo nei dodici mesi presi in esame le azioni rivolte a rafforzare la sicurezza stradale e ad assicurare l'ordinato svilupparsi della mobilità urbana, sia veicolare sia pedonale.



Le iniziative tese a sviluppare e diffondere la cultura della legalità sono state realizzate nelle scuole di ogni ordine e grado. I temi trattati negli istituti sono stati droghe, bullismo, sicurezza stradale. Gli studenti delle scuole superiori sono stati coinvolti in un progetto di legalità che ha previsto la partecipazione degli stessi studenti alla realizzazione del percorso, e ciò per radicare in loro la consapevolezza dei rischi legati a condotte illecite o dissennate.



Le campagne di sicurezza stradale, rivolte a sensibilizzare sulle cause degli incidenti, sono state promosse sia nelle scuole, sia nelle piazze, in occasione dei grandi eventi cittadini, nelle sedi istituzionali e di associazioni che operano nel sociale. Particolarmente efficace si è rivelata la campagna di sicurezza stradale “Smartphone Zombie”, realizzata per il secondo anno consecutivo.



Inoltre, la campagna pedoni sicuri e la lotta alle cause scatenanti l'incidentalità hanno permesso di arginare le condotte di guida dissennate, riducendo i fattori di rischio e il numero di incidenti in cui una o più persone coinvolte hanno subito lesioni.



Nonostante ciò si è assistito alla recrudescenza degli incidenti e dei decessi: oltre mille incidenti sono stati rilevati dalla polizia locale nel 2019; nello stesso anno si sono registrati 8 decessi sulle strade comunali. In 12 mesi sono stati rilevati 1002 sinistri.