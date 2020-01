Club Esse ricerca personale per i suoi villaggi in Sardegna in vista dell’estate 2020

Club Esse ricerca 550 figure per i suoi villaggi in vista dell’estate 2020Per i vari settori come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato, housekeeping, animazione, sport e assistenza bagnanti, i candidati potranno inviare il loro curriculum compilando il form nella sezione Lavora con noi del sito . Per le seguenti date i colloqui di lavoro saranno effettuati in base all’ordine di arrivo e non sarà possibile fissare un appuntamento:Venerdì 28 febbraio – Cala Gonone (NU) presso il Club Esse Palmasera Resort (via del Bue Marino snc) dalle 14.00 alle 17.00;presso il Palazzetto dello Sport (Via delle Frecce Tricolore) dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14.30 alle 16.30;Venerdì 6 e sabato 7 marzo – Squillace Lido (CZ) presso il Club Esse Sunbeach (Via Lungomare Ulisse, 1) ven 6 dalle 15:00 alle 18:00 e dalle sab 7 dalle 10.00 alle 13.30;presso il Club Esse Posada (Via del Vecchio Marino) dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30;Sabato 14 marzo – Montesilvano (PE) presso il Club Esse Mediterraneo (Via Carlo Maresca, 34 – Montesilvano) dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30;Sabato 21 marzo – Selinunte (TP) presso il Club Esse Selinunte (C.da Belice di Mare, Marinella di Selinunte – Castelvetrano TP) dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 15:30.Tutti coloro che passeranno le selezioni saranno invitati ad APP20, l’evento di formazione e team building che Club Esse organizza ogni anno per curare la crescita, la motivazione, la coesione e anche la fidelizzazione dei professionisti di domani.