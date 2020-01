Continuano a Sassari i lavori per il ripristino di Sirio

Per causare il minor disagio possibile le attività si svolgonono nelle ore notturne, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Durante questo periodo l'area interessata dal cantiere è chiusa al traffico. Dalle 22 alle 6 del giorno dopo, è vietata la fermata in corso Vico, dall'incrocio con piazza Santa Maria, nella zona indicata dalla segnaletica. È inoltre prevista, nelle stesse ore, la chiusura al traffico di via Delle Conce e dell’area dell’intersezione tra piazza Santa Maria, via Delle Conce e corso Vico, dove ci saranno i lavori. In particolare è istituito il divieto di accesso in piazza Santa Maria dall’incrocio con via Padre Zirano e via XXV aprile; sempre in piazza Santa Maria, in senso ascendente, da via Dei Gremi e in senso discendente, da porta Utzeri; vietato l'accesso anche a corso Margherita di Savoia, in senso discendente, dall’incrocio con corso Angioy e largo Porta Nuova; a largo di porta Utzeri da corso Margherita di Savoia (dove è previsto l'obbligo di svolta a sinistra nei pressi del distributore di benzina); a vicolo Lombardi da corso Angioy; a via Delle Conce da vicolo Sant’Eligio; a via Sant’Anna da corso Angioy. L’impresa esecutrice consente il transito dei mezzi Atp provenienti dal capolinea di via Tavolara in senso discendente, verso la periferia, fino alle 22:45. Saranno agevolati, per quanto possibile, il traffico locale e quello dei mezzi di soccorso.