Dinamo Banco di Sardegna, domani la sfida con Strasburgo

La chiave di questa squadra, che ha vinto 12 delle ultime 14 partite, secondo Miki è semplice: “La nostra chiave è la condivisione della leadership: tutti siamo protagonisti e siamo tutti pronti a fare quello che serve per vincere”. Quello di Michele è un buon momento: “Per quanto riguarda me mi sento bene, ho tanta voglia di continuare a lavorare per migliorare per cercare di arrivare più in alto possibile con la Dinamo”.









La Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri a Strasburgo dove domani, palla a due alle 20:30, affronterà la formazione transalpina di Sig Strasburgo nel Game 12 della regular season di Basketball Champions League. I sassaresi arrivano in Francia dopo la vittoria su Pesaro conquistata domenica scorsa e sono pronti a proseguire il cammino in coppa, a caccia della qualificazione matematica al Round of 16 e del miglior piazzamento possibile nel gruppo A.A presentare la sfida è Michele Vitali che in coppa sta viaggiando con una media di 8.8 punti, 3.1 rimbalzi e 2 assist a partita: “Sicuramente con Strasburgo ci aspetterà una partita fisica. Dobbiamo essere bravi nel continuare a fare le nostre cose con continuità per tutti i 40 minuti perché sappiamo che partite così non si vincono nel primo quarto, specialmente in trasferta. Loro hanno giocatori di talento che dovremo essere bravi a limitare con la nostra difesa di squadra che ci ha contraddistinto fino adesso, per poi continuare a giocare passandoci la palla in attacco come stiamo facendo molto bene dove siamo tutti coinvolti alla perfezione”.