Venerdì a Porto Torres il Sottosegretario Mise Alessandra Todde

Al tavolo saranno approfonditi assieme al Sottosegretario diversi aspetti che riguardano il settore industriale, a cominciare dallo stato di attuazione dei progetti dell'area di crisi complessa per i quali sono stati stanziati fondi per circa venti milioni di euro; poi le bonifiche e la riconversione, lo stato di attuazione dei progetti di chimica verde, i finanziamenti previsti dai fondi di transizione dell'Unione Europea, la zona franca e la zona economica speciale e la riconversione della centrale di Fiume Santo in vista della fase di decarbonizzazione. Un focus è previsto anche sul porto, con un approfondimento sul caro tariffe dei trasporti marittimi, sul progetto di elettrificazione delle banchine e sulle prospettive di sviluppo del porto industriale, in particolare la cantieristica navale e i depositi di gas naturale liquido.









I progetti del settore produttivo e il rilancio dello scalo di Porto Torres saranno al centro dell'incontro che si terrà venerdì 24 gennaio nella sala Consiglio del Comune tra il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, il sindaco Sean Wheeler e i rappresentanti degli enti che hanno competenze sull'area industriale e portuale.La riunione tecnica si svolgerà alle ore 10 nel palazzo comunale di Piazza Umberto I. L'Amministrazione comunale ha invitato a partecipare il presidente, il vicepresidente e il direttore del Consorzio industriale provinciale, i sindaci di Sassari e Alghero e l'amministratore unico della Provincia in qualità di membri del consorzio, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e i referenti di Confindustria. Al termine della riunione il Sottosegretario Todde, il sindaco Wheeler e i rappresentanti degli enti incontreranno la stampa.