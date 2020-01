Corso formativo di Tecniche e Tattiche Operative di Polizia per la Compagnia Barracellare di Alghero

Questo genere di corsi, aggiunge il Capitano Riccardo Paddeu, promotore di questa attività, hanno come obiettivo primario quello di migliorare la professionalità dei barracelli, fornendo gli strumenti e la conoscenza dei protocolli di sicurezza per poter garantire l’incolumità dei barracelli e dei cittadini, oltre a sviluppare le competenze necessarie per gestire i Compiti d’Istituto. Mi piace partire dalla formazione professionale dei barracelli come base dalla quale sviluppare in seguito tutta l’attività operativa di polizia rurale, i barracelli di Alghero oggi rappresentano un esempio positivo per le Compagnie Barracellari della Regione Sardegna e di questo ne vado orgoglioso.





Sabato 18 e domenica 19 gennaio presso la sala conferenze del Polisoccorso di Alghero, la Compagnia Barracellare ha partecipato al corso formativo di Tecniche e Tattiche Operative di Polizia. "Dobbiamo dire di essere molto orgogliosi ed onorati per l'attività svolta per la prima volta in Sardegna da parte dell'IPTS (International Police Training System) nei confronti di una Compagnia Barracellare, dicono gli istruttori Giuseppe Mancosu e Salvatore Pinna, nello specifico della Compagnia Barracellare di Alghero, in quanto una delle più antiche e sicuramente tra le più prestigiose della Sardegna. L'attività di formazione, proseguono gli istruttori, che talaltro fanno parte della Polizia Locale di Cagliari, ha visto una partecipazione encomiabile da parte dei barracelli soprattutto in termini sia di impegno che di attenzione, oltre ad un'applicazione fisica al quanto faticosa. L'auspicio è quello che si tratti di un primo intervento al quale seguiranno altre attività di formazione professionale. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'associazione IPTS, si tratta di un'associazione professionale formata da esperti istruttori del settore della Self Defense e delle Tecniche e Tattiche Operative destinate alla formazione delle forze di polizia locali e statali. In particolar modo l’attività erogata a favore dei barracelli di Alghero in questi due giorni ha avuto principalmente come focus le attività operative proprie dei corpi di polizia con la simulazione realistica di scenari nei quali gli operatori hanno dovuto attivare procedure e protocolli operativi di sicurezza atti a prevenire situazioni di pericolo sia per gli agenti che per i cittadini.