Due concorsi per tredici posti di lavoro banditi dall'Università di Sassari

L’Università degli Studi di Sassari ha bandito due concorsi pubblici per il conferimento di tredici contratti di lavoro autonomo, durata 18 mesi, per le seguenti professionalità:





- n.10 contratti per Tutor di orientamento link bando - n.1 contratto per Supporto allo staff tecnico-organizzativo link bando - n.1 contratto per Esperto di grafica e comunicazione link bando - n.1 contratto per Esperto di Counseling l ink bando I concorsi pubblici sono finanziati ai sensi del POR FSE 2014-2020 “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro – UNISCO 2.0.Ai vincitori delle selezioni spetteranno i seguenti compensi lordi:- Tutor di orientamento: 27.000,00 euro;- Supporto allo staff tecnico-organizzativo: 45.000,00 euro;- Esperto di grafica e comunicazione: 36.000,00 euro;- Esperto di Counseling: 21.600,00 euro.