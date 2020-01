Ploaghe, progetti di accoglienza per minori ucraini

Dal 2011 l’associazione “La Vita si colora – Onlus” di Ploaghe promuove e tutela i diritti fondamentali dei bambini, creando un ponte tra la Sardegna e l’Ucraina. Durante l’estate crea progetti di accoglienza per minori ucraini che vivono situazioni di disagio grazie alla disponibilità delle persone disposte ad ospitarli. Si tratta spesso di bambini e ragazzi vittime inconsapevoli del disastro nucleare di Chernobyl, che provengono da istituti o da contesti difficili a causa di povertà, disordini politici e col rischio di contrarre malattie. Per questi bambini è vitale un cambiamento d’aria e di alimentazione, è fondamentale un’esperienza di vita familiare felice ed adeguata alla loro età. Per questi motivi l’associazione cerca famiglie, ma anche persone singole, sensibili e interessate a questo progetto e disposte ad aderire accogliendo un minore permettendogli così di vivere una vacanza serena e salutare. Per tutto il periodo di permanenza dei minori l’associazione garantisce completa disponibilità per qualsiasi esigenza, avvalendosi anche del supporto di un interprete e di una psicologa. Un’esperienza che farà bene ai bambini ma soprattutto arricchirà chi intende intraprenderla. Per maggiori informazioni contattare il numero 3470065058, consultare il sito web www.lavitasicolora.it e la relativa pagina social su Facebook. Le domande di accoglienza potranno essere inoltrate entro la fine di febbraio.