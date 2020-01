Tre giovani di Sassari denunciati per furto in un megastore

Personale della Squadra Mobile di Sassari ha denunciato due giovani, P.M., M. E.A. e una ragazza, F.S., tutti sassaresi, per un furto compiuto nel mese di ottobre in un noto megastore nella zona industriale di Predda Niedda.

La responsabile del punto vendita aveva immediatamente formalizzato la denuncia dell’asportazione di numerosa merce dagli scaffali di vendita da parte dei tre giovani che erano stati ripresi dalle telecamere interne. Una volta consegnati in Questura i supporti video, il personale della Squadra Mobile, dopo un’accorta attività investigativa e anche dopo aver visionato con scrupolosità tutte le immagini registrate, sono risaliti all’identificazione dei tre, risultati pregiudicati. Per tutti è stata chiesta all’Autorità Giudiziaria l’emissione delle misure restrittive.