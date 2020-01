Al Liceo Figari di Sassari gli studenti hanno incontrato il Graphic Designer Luca Devinu

Giovedì 23 gennaio presso l’aula magna del Liceo Filippo Figari si è svolto l’incontro-conferenza preparativo al workshop con Luca Devinu, graphic designer, meglio conosciuto come Blssnd.L’artista sardo, nato a Pozzomaggiore venticinque anni fa, è uno dei professionisti più importanti e affermati nel panorama della grafica nazionale e internazionale. Devinu, la sua carriera l’ha iniziata come una passione e ha finito per farla diventare un lavoro, collaborare con altri professionisti del settore (come Christophe Szpajdel) pur non spostandosi dall’isola, ha disegnato più di mille loghi per band in tutto il mondo riuscendo a realizzare il logo in stile death metal per la pop star Rihanna. Blssnd ha sdoganando l’estetica metal al pop, al rap e alla moda creando un percorso artistico alternativo che per chi è coinvolto della materia, come gli studenti di Grafica non può che non essere un evidente modello positivo a cui ispirarsi.L’incontro ha avuto un forte indirizzo motivazionale: la giovane età di Devinu e il suo risiedere e lavorare nell’isola è una concreta finestra su come determinazione e professionalità possano aiutare nell’affermazione in ambito lavorativo e che nel periodo odierno le distanze geografiche contino veramente poco se si ha forte determinazione e una vera passione per il proprio lavoro. La giornata con Blssnd per le classi terze, quarte e quinte del corso di Grafica del Liceo Figari è stata una ottima occasione per conoscere e comprendere meglio le dinamiche dell’esperienza lavorativa nell’ambitodella grafica da parte di un vero professionista del settore. L’incontro è stato il primo di tre fasi, la conferenza/motivazionale era propedeutica al workshop con l’Art Director al quale parteciperanno 20 studenti del Figari, tra febbraio e maggio 2020, con conseguente completamento dei lavori con degli elaborati dei ragazzi che verranno presentati in una futura mostra della scuola. La possibilità di vivere in concreto e ascoltare pareri e idee direttamente da un protagonista del fermento culturale e artistico internazionale è stata una opportunità da non perdere per gli alunni della scuola superiore sassarese, che del veicolare la formazione acquisita al Liceo a sbocchi occupazionali concreti e sempre diversi, in continuo movimento (come nel campo della disciplina del Graphic Designer) ne ha fatto propria missione.