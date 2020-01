L'aeroporto di Alghero segna +12% e vola più in alto di tutti a Dicembre

Sono stati da poco pubblicati i dati ufficiali sul traffico aereo da parte di Assaeroporti per il mese di Dicembre 2019. Chiude in bellezza l'aeroporto di Alghero, seguito da quello di Cagliari; male Olbia che perde quasi il nove per cento dei passaggeri rispetto alcorrispondente periodo dello scorso anno.



Si ribadice così anche a Dicembre la consolidata tendenza che vede percentuali incrementali di traffico aereo nelle zone di maggiore sviluppo demografico della Sardegna, denotando sempre più Olbia come scalo essenzialmente stagionale.







I dati. La migliore performance percentuale (rispetto al corrispondente mese del 2018) va all'aeroporto di Alghero che segna un ottimo +12,9% di passeggeri (75.077) e un +8,9% di movimenti di aeromobili (597). Segue l'aeroporto di Elmas con un buono +3,5% di passeggeri (296.129) e un + 7,6% nei movimenti (2.490). Fanalino di coda l'aeroporto di Olbia che, in totale controtendenza, segna un pesante -9,0% fra i passeggeri (59.936), ma un +2,1% tra i movimenti aerei (622): in sostanza si registra che sono aumentati i voli ma, nel contempo, gli aerei trasportano meno passeggeri.