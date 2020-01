Ploaghe, sbloccato il finanziamento per la riqualificazione urbana e sociale di aree degradate

Un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale. In particolare per la piazza e le strade limitrofe è prevista la realizzazione della pavimentazione in pietra così come quella del vicino corso Giovanni Spano al quale l'intervento si collega in modo organico. Per quanto concerne il restauro dell'Ex Orfanotrofio si tratterebbe non solo di un intervento edilizio ma anche di una riqualificazione funzionale che andrebbe a ospitare un “Centro diurno per bambini e sostegno alla genitorialità per nuclei familiari in difficoltà” nonché “Comunità di sostegno a gestante e/o a madri in condizioni di disagio”. Il sindaco Carlo Sotgiu, soddisfatto, ha commentato così la notizia: “Finalmente, grazie alla firma del DPCM, si fa un ulteriore passo avanti verso la riqualificazione della piazza Valverde e della zona adiacente. Un progetto a cui teniamo molto perché risulta complementare alla riqualificazione della casa del Canonico Spano che si affaccia nella Piazza. Ancor più importante e la valenza sociale della destinazione dell'ex orfanotrofio che potrebbe portare diversi posti di lavoro una volta completato l'intervento. Ora attendiamo che ci venga notificata la data di tipula della convenzione finale per iniziare la progettazione esecutiva propedeutica all'appalto”.









Con l'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso si sblocca finalmente l'iter per la realizzazione dei progetti che si sono aggiudicati il “Bando per la presentazione di proposte per predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”. Fra i comuni italiani ad aver ottenuto il finanziamento c'è il comune di Ploaghe che aveva presentato il“Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area del Valverde” sita nel centro storico. Il Sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu era stato infatti, nel febbraio del 2018, fra i firmatari della convenzione con l'allora ministra Maria Elena Boschi, ma solo grazie al DPCM appena approvato gli uffici competenti, potranno attivare l'iter per la stipula della convenzione definitiva che possa delegare i soggetti beneficiari, come il comune di Ploaghe, ad attivare le procedure per realizzare le opere. Il progetto ploaghese prevede la riqualificazione della Piazza Valverde, di Via Minerva e di Via Regina Elena nonché il restauro dell'ex Orfanotrofio per adibirlo ad uso sociale.