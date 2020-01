ITI Sassari Living Labs, il 13 febbraio avvio dei tavoli partecipativi

Sassari Living Lab è il progetto del Comune di Sassari che ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni innovative ai problemi del centro storico, attraverso un processo partecipativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, enti di ricerca e pubblica amministrazione. Il 13 febbraio entra nel vivo con un evento organizzato a Palazzo Ducale, a partire dalle 15.30, durante il quale saranno anche costituiti i quattro tavoli tematici, per illustrare finalità e metodologie, fornire spunti di innovazione e fissare un calendario dei prossimi lavori. Per prendere parte all’iniziativa è necessario registrarsi al link http://tiny.cc/hqgdjz e indicare a quale tavolo partecipare. Si potrà scegliere tra: Innovazione e attività imprenditoriali e artigianali; Identità e attività culturali; Servizi alle persone e spazi di comunità, integrazione; Spazi urbani, socialità, viabilità e mobilità.



Ciascun tavolo avrà una sessione di presentazione delle best practice di rigenerazione urbana e un dibattito, guidato da un moderatore, aperto a tutti i partecipanti. I lavori proseguiranno anche nei mesi successivi.



Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu