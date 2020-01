Olbia, eseguite 11 misure cautelari per spaccio di droga dalla Polizia di Stato

Durante le perquisizioni sono state rinvenute inoltre 7 cartucce ed una carabina ad aria compressa, tutto illecitamente detenuto, oltre a 10 grammi di marijuana. L’indagine, nel suo complesso, oltre agli arresti e le denunce in stato di libertà effettuati dall’inizio dell’attività ad oggi, ha portato complessivamente al sequestro di circa 500 grammi di eroina, circa 2 kg di marijuana, 50 grammi di cocaina e un considerevole numero di dosi cedute ai consumatori.









Questa mattina la Polizia di Stato di Olbia ha eseguito un’ordinanza applicativa di 11 misure cautelari nei confronti di altrettante persone residenti a Olbia e comuni limitrofi, tutti accusai di spaccio di sostanze stupefacenti.All'operazione, che ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, hanno partecipato gli agenti del Commissariato di Olbia, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Sassari, dai Commissariati di Porto Cervo e Ozieri, supportati dalle unità cinofile antidroga e dal Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta.Per 11 degli indagati è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, pertanto non potranno allontanarsi senza l’eventuale autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e dovranno sottostare a precisi orari di permanenza nelle loro abitazioni, pena la sostituzione della misura con una più grave. Per due di loro il provvedimento è stato notificato in carcere dove si trovano detenuti per altra causa, mentre altri due risultano irreperibili.I provvedimenti restrittivi eseguiti oggi, sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania e sono il risultato di una indagine iniziata nel luglio 2018, quando uno dei componenti del sodalizio criminale è stato arrestato poiché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.L’attività investigativa, durata oltre un anno, ha permesso di appurare che nella via Bach, dove si muovevano alcuni degli odierni indagati, c'era un continuo movimento di giovani conosciuti per essere consumatori di sostanze stupefacenti, nonché ha consentito di ricostruire il ruolo dei singoli all’interno del sodalizio criminale, ciascuno dei quali aveva precisi compiti di approvvigionamento, custodia e cessione dello stupefacente (eroina, marijuana e hashish), ma ha anche portato all'identificazione di numerosi acquirenti/consumatori, i quali sono stati tutti segnalati alla Prefettura.