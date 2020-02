Apre a Sassari "La Casa dei Patrioti", sede del Circolo Audax di Fratelli d'Italia

Il Circolo Audax di Fratelli d'Italia Sassari ha aperto “LA CASA DEI PATRIOTI”, inaugurata sabato alla presenza del Coordinatore Provinciale Emanuele Beccu, dei Consiglieri Regionali Nico Mundula e Francesco Mura e di una folta rappresentanza dei Circoli della Provincia e di una numerosissima partecipazione da parte dei cittadini.

Il segretario Luca Babudieri ha dichiarato:

"Sarà un luogo in cui dar spazio alla Politica vera, quella fatta per e con i cittadini, un luogo in cui chi ama l’Italia e gli italiani si sentirà a casa.

In via Tempio 13, indirizzo della sede, i cittadini potranno portare i loro problemi e trovare persone preparate che sono a loro disposizione per fornire risposte e soluzioni, perché per noi questo è il senso della Politica.

Ciò che ci impone, da ora in avanti, di moltiplicare gli sforzi è la grande partecipazione e affetto che abbiamo potuto riscontrare all’inaugurazione, a testimonianza del fatto che i sassaresi richiedono una politica vicina alle persone che noi ci sentiamo di rappresentare".