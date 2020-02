Alghero, sequestrati 15 kg di prodotti vegetali nel bagaglio di un cittadino di nazionalità cinese

L’attività di servizio descritta segue i recenti sequestri di natura sanitaria e valutaria svolti nello scorso mese sempre presso l’Aeroporto di Alghero-Fertilia a cittadini di nazionalità cinese, e si inquadra in più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere da Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza presso gli spazi doganali, recentemente rafforzato, nei confronti dei passeggeri e delle merci in arrivo nello scalo sardo, anche alla luce dei recenti sviluppi afferenti alla diffusione del “coronavirus”.









Nell’ambito di un controllo volto a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno eseguito un sequestro di 2 colli del peso complessivo di 15 chili di prodotti di origine vegetale, alcuni dei quali privi di confezione ed etichetta, e/o con etichetta in lingua cinese, tutti sprovvisti di certificazione sanitaria che ne attesti la specie e l’origine. I prodotti sono stati rinvenuti all’interno di un bagaglio registrato, al seguito di un passeggero di nazionalità cinese, proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese via Roma Fiumicino.