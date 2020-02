Sassari. Al via da domani le domande per accedere ai piani personalizzati per disabili

Dal 5 febbraio è possibile presentare domanda per accedere ai piani personalizzati ai sensi della legge 162/98 per i cittadini che attualmente non ne beneficiano. La Regione Sardegna ha disposto l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati con delibera n.51/25 del 18/12/2019, dal 1 maggio 2020, per le persone a cui è riconosciuta la condizione di disabilità, con certificazione al 31 dicembre 2019 o che siano state visitate entro tale data e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente.La presentazione delle nuove domande potrà avvenire, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal settore e pubblicata sul sito www.comune.sassari.it insieme all'avviso integrale, entro il 10 marzo, consegnandola a mano nella sede territoriale di riferimento del servizio sociale o inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it.Le richieste arrivate dopo il 10 marzo saranno prese in carico dagli uffici, secondo l'ordine di presentazione, solo se i tempi a disposizione lo consentiranno, tenuto conto della scadenza individuata dalla Regione per la conclusione delle attività.Per ogni ulteriore informazione, si può consultare l'informativa pubblicata sul sito del Comune o ci si può rivolgere alle sedi territoriali dei servizi sociali del settore Politiche, Servizi e Coesione sociale.Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata anche l'informativa con le modalità per il rinnovo dei piani personalizzati, in essere al 31 dicembre 2019. Sono illustrate le attività che gli interessati devono svolgere nell'immediato e le modalità che gli uffici incaricati seguiranno per procedere alla rivalutazione dei piani per determinare il finanziamento da utilizzare nel periodo da maggio a dicembre 2020.