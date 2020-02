Modifiche alla viabilità a Sassari per la messa in sicurezza della pineta di Baddimanna

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della pineta di Baddimanna. Venerdì 7 febbraio, dalle 8, con la collaborazione dell'Agenzia Forestas, gli interventi riguarderanno ancora gli alberi che si affacciano su via Prati e si trovano all'interno del parco. Per venerdì saranno necessarie modifiche alla viabilità. Via Prati sarà chiusa al traffico in senso discendente, tra via Solinas e via Torralba, in direzione via Torralba.



Il cantiere proseguirà anche nei prossimi giorni, ma all'interno del parco e senza modifiche alla viabilità.