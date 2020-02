Vacanza in Sardegna: quando andare, come arrivare e dove soggiornare

La Sardegna è un’isola incredibile e non a caso è una delle mete turistiche più amate dagli italiani, che nel periodo estivo scelgono proprio questo angolo di Paradiso per le proprie vacanze. L’unico problema della Sardegna è che se: tra viaggio e soggiorno infatti la spesa da mettere in preventivo non è sempre alla portata di tutti. Con qualche piccola accortezza però si può risparmiare anche su questa bellissima isola, quindi non è detto che si debba rinunciare a priori ad una vacanza da queste parti.Oggi vi diamo alcunie trascorrere una vacanza davvero indimenticabile, senza problemi o imprevisti di alcun tipo.La Sardegna dà il meglio di sé nel periodo estivo e questo non serviva nemmeno specificarlo, ma è bene sapere che non tutti i mesi sono proprio l’ideale per una vacanza sull’isola., che ne affollano le spiagge, i ristoranti, gli alberghi e via dicendo. Se volete trascorrere una vacanza in tranquillità, evitando di dovervi svegliare all’alba nella speranza di potervi accaparrare un posticino sotto l’ombrellone, vi conviene dunque evitare i mesi di alta stagione. Tra l’altro,. Se ne avete la possibilità, prenotate la vostra vacanza in giugno oppure nella prima metà di settembre: potrete vivere appieno il fascino dell’isola e stare più tranquilli.Per raggiungere l’isola avete due possibilità: prendere l’aereo oppure imbarcarvi su un traghetto. Quest’ultima è l’alternativa sicuramente migliore, perché si trovano spesso molte più offerte vantaggiose e potete portare con voi la vostra auto. Il traghetto Civitavecchia Olbia è quello che compie più attraversate, ma potete partire da molti altri porti italiani: non c’è che l’imbarazzo della scelta. Imbarcare l’auto è un vantaggio non da poco, perché in Sardegna è indispensabilecon il quale girare e poter esplorare le varie calette che si snodano lungo la costa.In aereo invece non avete questa possibilità e siete quindi costretti a noleggiare un’auto in loco. I prezzi sono piuttosto alti, quindi valutate bene perchéSiete ancora indecisi sulla zona della Sardegna in cui soggiornare? Sicuramente. Se approdate ad Olbia potete raggiungerla facilmente e in breve tempo, ma considerate anche che l’isola merita di essere girata., proprio perché in tutti i casi dovreste prendere l’auto per esplorare la Sardegna. Se quindi volete risparmiare, potete anche scegliere di soggiornare un po’ fuori dai maggiori centri turistici: sarà comunque una vacanza straordinaria e non avrete grossi problemi negli spostamenti.