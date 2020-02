Sassari, iniziati oggi i lavori di manutenzione straordinaria in via Giuseppe de Martini

Sono partiti oggi i lavori di manutenzione straordinaria in via Giuseppe de Martini, per proseguire con via Auzzas e via Viziliu. Sarà rifatta la pavimentazione, con la fresatura dei tratti rovinati e il rifacimento del tappetino. Le attività, coordinate dal settore delle Infrastrutture della Mobilità, saranno eseguite dalla ditta Spea srl. Salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in tre settimane.