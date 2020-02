Grave incidente a Sassari tra due auto: coinvolte cinque persone

Un grave incidente automobilistico ha coinvolto questo pomeriggio, verso le 15:30, due auto e le cinque persone che le occupavano, in Via Giovanni XXIII a Sassari: si tratta della bretella che unisce Viale Porto Torres al quartiere del Latte Dolce.



Per ragioni in via di accertamento una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, causando un violentissimo frontale. Tutte le persone sono state condotte al SS Annunziata per accertamenti e, tre di queste, avrebbero subito conseguenze non lievi.

Lunghe code si sono formate su Viale Porto Torres in direzione Latte Dolce, costringendo la Polizia locale a deviare totalmente il flusso delle auto verso la ex 131.

Sul posto la Polizia Locale, il 118 e i Vigili del Fuoco.