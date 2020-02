Nuovo "Embrione" della ex provincia Gallura: verrà nominato un sub-commissario

Senza chiasso e senza clamore procede la restaurazione della vecchia suddivisione in province regionali abbandonata alcuni anni or sono.



La notizia è che l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, su indicazione dell’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, ha firmato ieri il decreto di nomina dell’avvocato Pietro Carzedda a sub-commissario per la Gallura. L’incarico sarà conferito in maniera solenne martedì 11 febbraio, alle 11, nella sala consiliare della ex Provincia Olbia-Tempio.