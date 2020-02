Il 22 febbraio a Porto Torres la prima edizione del SE.SA. Boxing Night

Ritorna la grande Boxe a Porto Torres. Sabato 22 febbraio con inizio alle ore 19:00 presso il palasport Alberto Mura si terrà la prima edizione del SE.SA. Boxing Night. Sul ring, nei due match clou, quattro professionisti di alto livello: Andrea Aroni dell' accademia Boxe Mario Muretti che incrocerà i guantoni con Petru Chinochiu della Società Boxe Cavarzere di Monselice per i pesi supermedi 76 kg. Mentre per i pesi Welter, 66 kg, saliranno sul ring Andrea Saba della Palaistikè Cagliari contro Luigi Alfieri per la San Salvo Boxe che combatteranno in un interessantissimo incontro valevole come semifinale del Trofeo delle cinture WBC – Fpi. L'intera serata si prospetta interessante e offirà al proprio pubblico ben dieci incontri tra i migliori dilettanti AOB, provvenienti da diverse palestre della Sardegna. I porta colori del Se.Sa. Boxing Group saranno. Per i 57kg Gabriele Campus, 46kg Antonio Eretta, 48kg Giuseppe Nardi ed infine nei 75kg Mattia Spada medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani School Boy. Tra i Match dei dilettanti si potrà assistere alle finali del Trofeo esordienti FPI, categorie School boys Junior e Youth. L'appuntamento, che è stato organizzato in occasione del primo anno di attività del Se.sa. Boxing Group, prevederà anche l'esibizione del settore giovanile di questa nuova realtà sportiva portotorrese. Nel corso della serata avverrà l'estrazione dei numeri della lotteria di autofinanziamento con numerosi e ricchi premi. I tagliandi potranno essere acquistati durante la serata stessa oppure presso il Falò cafè, Luse Communication e nella sede SE.Sa in via Manzoni Porto Torres.