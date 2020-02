Niente da fare per il Sassari calcio Latte Dolce: il Trastevere vince al Vanni Sanna

Sassari calcio Latte Dolce: Lai, Pireddu (16' st Piga), Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli (16’ st Molino), Gianni, Virdis, Pinna N. (16’ st Maccis), Doukar (16’ st Palmas). A disposizione: Garau, Gadau, Patacchiola, Pinna A., Fini. Allenatore Stefano Udassi



Trastevere: Cavalli, Pastorelli (33’ st Cervoni), Carbonelli (32' st Barbarossa), Tarantino, Sfano, Bassini, Iannoni, Lucchese, Tajarol (26’ st Fontana), Bertoldi (34’ st Bergamini), Lorusso (37’ st Neri). A disposizione: Casagrande, Calisto. Allenatore Fabrizio Perrotti



Arbitro: Paul Leonard Mihalache di Terni



Assistenti: Riccardo Marra di Milano e Antonio Monardo di Bergamo



Reti: 9’ st Tajarol (TR), 22’ st Lorusso (TR), 44’ st rig. Cabeccia (SSLD), 45’ st Lucchese





Sfida d’alta quota allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Il Sassari calcio Latte Dolce, quarto della classe, riceve il Trastevere, quinta forza della classifica del girone G di serie D, in una sfida al forte sapore di playoff. In campo dal primo minuto Lamine Doukar e Gianmarco Marcangeli. In porta c’è Alessandro Lai, il tandem Marco Cabeccia - Nicolò Antonelli agisce al centro della difesa. I padroni di casa collezionano due calci d’angolo già nei primi 5’ di gioco, atteggiamento positivo in partenza per l’undici biancoceleste. I sassaresi hanno il pallino del gioco, costruiscono bene la manovra ma non trovano la via della rete. Punizione dalla destra, incornata di Tony Gianni di poco fuori lo specchio. È sempre il Sassari Latte Dolce a comandare, mentre un Trastevere attendista punta a sfruttare le ripartenze: forze opposte che si annullano e il risultato non si sblocca. Al 31' pt Francesco Virdis calcia verso la porta da fuori area: Cavalli para a pugni chiusi e sventa la minaccia. Slalom di Nino Pinna, letteralmente braccato dai giocatori laziali: finisce a terra e per l’arbitro è punizione poco oltre il limite dell’area: batte Marco Cabeccia a spiovere, di poco oltre l’incrocio. Intanto si fa male Pastorelli: dentro Cervoni per mister Perrotti. Ancora una punizione conquistata al limite da Nino Pinna: batte Daniele Bianchi e para in tuffo Cavalli. Trastevere arroccato in difesa. Al 43' pt gol annullato un gol a Tony Gianni per segnalazione dell'arbitro: presunta carica al portiere. Due minuti di recupero a fine primo tempo. All’intervallo è 0-0. Ammonito Federico Pireddu. Ammonizione anche per Carbonelli. Al 9' st arriva la doccia gelata per i biancocelesti: Tajarol insacca di testa su calcio d’angolo, prima nota da taccuino per il Trastevere che capitalizza la prima occasione da rete costruita. Quadruplo cambio per mister Udassi: dentro Daniele Molino, Paolo Palmas, Giovanni Piga e Lorenzo Maccis. Decimo angolo per i sassaresi, uno per gli avversari. I numeri sembrano raccontare un’altra storia, ma al 22’ st Lorusso si invola solitario verso la porta di Alessandro Lai e insacca il gol del 2-0. Dentro Fontana per Tajarol. Ammonizione per Paolo Palmas. Proteste biancocelesti per un sospetto mani in area. Barbarossa dà fiato a Carbonelli, poi dentro anche Bergamini per Bertoldi e Neri per Lorusso. Al 44' st è rigore per fallo su Paolo Palmas, giallo a Sfano: sul dischetto Marco Cabeccia, 1-2. Sull’azioen successiva ancora cinico il Trastevere: segna Lucchese e sul 3-1 laziale chiude definitivamente i conti e il match capitalizzando al massimo le tre occasioni avute.