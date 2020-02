Pareggio della Torres in casa del Cassino

La Torres torna dal difficile campo di Cassino con un punto buono solo per consolidare la posizione in classifica. Le migliori azioni sono dei sassaresi che soprattutto nel primo tempo spingono per andare in rete con Masala e Virdis. Occasione per i padroni di casa a metà primo tempo ma Colombo sventa il tiro di Abreu. Nel secondo tempo spunto di Milani anticipato da portiere del Cassino Del Giudice. Dopo più nient e la partita scivola in un ritmo sempre più lento sino al fischio finale.



Cassino-Torres 0-0Cassino: Del Giudice, Carcione, Negro, Ricamato, Tribelli, Abreu, Centra, Tomassi, Mazzei, Darboe, De Marco. All. Urbano.Torres: Colombo, Bilea, Russu, Pisanu, Congiu, Guarino, Demartis, Masala, Virdis, Gjuci, Bianco. All. Mariotti.