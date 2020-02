Il mondo affascinante e pericoloso dei videogiochi in rete

Da quando si giocava con cd e cassette ne è passato di tempo e il mondo dei videogiochi si è totalmente trasformato e rivoluzionato. Oggi come oggi le console sono sofisticate e complesse e anche tramite pc è possibile accedere a modalità di gioco estremamente coinvolgenti e affascinanti.Questo è possibile non solo grazie ai dispositivi che i millennials hanno a disposizione per giocare, come joypad, joystick e mouse e tastiere proprio per il gaming; ma anche grazie alle grafiche estremamente curate e straordinarie dei giochi di oggi. Molte volte i giochi sono strutturati così da consentire al player di personalizzare al massimo la sua “partita”, creandosi un mondo proprio e, quasi, una vita parallela.Un’ultima rivoluzione nel settore dei videogiochi è rappresentata dai giochi che si giocano connessi alla rete che hanno letteralmente conquistato tutto il settore. I motivi per cui giocare online piace di più sono diversi. Innanzitutto capita spesso che online sia possibile giocare gratuitamente, scaricando qualche patch o iscrivendosi a piattaforme di giochi. In secondo luogo quando si gioca online si sa di poter accedere sempre alle ultime versioni di giochi senza dover comprare ogni volta nuovi cd con espansioni o delle nuove versioni del gioco.La grande attrattiva del gioco online, rispetto a quello su cd fisso è che giocare online vuol dire connettersi con molti altri giocatori che lo sono a loro volta in quel momento: quindi significa poter accedere anche, volendo, a modalità multiplayer, dove si sfidano avversari reali con cui talvolta si può anche confrontarsi in chat. Tramite il web si può avere a che fare sia con giocatori sconosciuti, sia con i propri amici.L’interazione è motivo di grande attrattiva per i giocatori ed è per questo che anche nei giochi da casino (dove tuttavia i giocatori sono di un’età superiore) è stata introdotta questa possibilità. È chiaro tuttavia che questo ha senso solo quando si sfidano altri giocatori in tornei come può essere nel poker o nel black jack.Quando si pensa al mondo sul web, sia che si tratti di giocare, sia che si tratti di comprare o chiedere consulenze, sono ancora in tanti a dimostrare timore e perplessità. Il fatto di non poter toccare con mano, infatti, in generale genera un certo scetticismo, specie nelle generazioni più adulte. Questa sensazione di allarmismo per quanto riguarda il mondo online è motivato dal fatto che effettivamente nei primi tempi internet non era luogo poi così sicuro e le “fregature” le hanno prese in tanti.Oggi però le cose sono cambiate e il web è diventato sempre più attento a garantire la sicurezza ai propri utenti. Questo è l’internet che conoscono le nuove generazioni che di conseguenza si fidano molto di più di questo mezzo di comunicazione. Un bene? Un male? Dipende sicuramente dai punti di vista perché se è vero che ancora oggi internet nasconde moltissimi pericoli e truffe, dall’altra bisogna imparare a distinguere ed a informarsi sui siti che si utilizzano, specie se si forniscono i propri dati personali o fiscali.