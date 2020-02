A Sassari una tappa del Google Hash Code

Durante il Round di qualificazione online, sarà possibile guardere il live stream su YouTube per essere introdotti al problema e il team avrà quattro ore per risolvere un problema, usando il linguaggio di programmazione e gli strumenti di propria scelta. Maggiori informazioni su: https://codingcompetitions.withgoogle.com/hashcode/





Google Hash Code è un concorso internazionale di programmazione, basato su team, organizzato e coordinato da Google.Il Google Hash Code, consente di condividere le proprie capacità e entrare in contatto con altri programmatori mentre si lavora insieme per risolvere un problema modellato su una vera sfida ingegneristica di Google! In piccole squadre da due a quattro, i programmatori di tutto il mondo affronteranno il primo problema attraverso un Round di qualificazione online. Le iscrizioni a questo round chiuderanno il 17 febbraio e la sfida inizierà alle 18:30 del 20febbraio. Anche se questo Round è ospitato online, i team sono invitati a riunirsi per competere fianco a fianco in hub Google Hash Code coordinati localmente. A Sassari l’HUB è organizzato presso Hubinsula - Coworking Sassari in Viale Umberto I, 24, 07100 Sassari SS, che il 20 febbraio sarà aperta ai team iscritti, dalle 17:30 sino alle 23:00, per i primi risultati in tempo reale. I migliori team di questo Round saranno invitati in un ufficio Google internazionale per il round finale annuale.Dopo essersi registrati per il concorso all’indirizzo https://g.co/hashcode, si avrà accesso al “Judge System”.Il “Judge System” è la piattaforma online in cui si dovrà formare la squadra, unirsi a un hub (il nostro si chiama ‘HUBinsula | Abinsula /\ Uno’), esercitarsi e competere durante i round.