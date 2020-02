"Costruiamo il futuro":rilancio economico, domani a Sassari il piano in 17 punti di Cgil, Cisl e Uil

Martedì 11 febbraio, alle 10.30, nella sede della Cisl di via IV Novembre, a Sassari, è convocata una conferenza stampa per presentare la piattaforma di rivendicazione «Costruiamo il futuro».

Si tratta di un documento importante, in 17 punti, con il quale le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil intendono rivolgere un appello a tutte le forze sociali e istituzionali.

Il sindacato, unitariamente, ritiene sia arrivato il momento di rivendicare a gran voce il lavoro, la lotta alla povertà e lo sviluppo complessivo del territorio.

Le azioni da realizzare saranno messe a punto nel dettaglio durante l’attivo unitario dei quadri e dei delegati che si terrà a fine di febbraio. Un momento centrale a sostegno del percorso nel quale verranno delineati obiettivi, tempi e modalità.

Il programma prevede l’organizzazione di assemblee nel territorio coinvolgendo tutti i lavoratori e i pensionati, ma anche attraverso incontri con le organizzazioni datoriali e le istituzioni con l’obiettivo di condividere la piattaforma e il percorso.

All’incontro con la stampa, partecipano i segretari territoriali di Cgil, Francesca Nurra, Cisl, Pier Luigi Ledda e Uil, Giuseppe Maccioccu.