Trovati altri 11 kg di marijuana ai due agricoltori arrestati pochi giorni fa

ROMANA

L’intero quantitativo sequestrato, oltre 28 chili, se venduto al dettaglio avrebbe infatti fruttato oltre 190.000 euro.









Nella tarda mattinata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Romana, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, proseguendo i controlli nell’estesa macchia mediterranea in località “Sa Menta”, nell’agro del comune di Monteleone Roccadoria, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un secondo contenitore in materiale plastico con all’interno 11 chili di infiorescenze di Marijuana.Lo stupefacente è stato rinvenuto proprio all’interno dell’appezzamento di terreno in uso ai due agricoltori pregiudicati, arrestati nel pomeriggio dello scorso 5 febbraio dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bonorva, delle Stazioni Carabinieri di Pozzomaggiore e Romana, unitamente a militari dello Squadrone Eliportato.La vicenda, che risale alla scorsa settimana, aveva riguardato l’arresto di due pregiudicati residenti a Pozzomaggiore, un 36enne della provincia di Sassari e un 37enne della provincia di Oristano, entrambi agricoltori.Il bidone è stato ritrovato nei pressi di quello stesso escavatore tipo BobCat risultato provento di furto, così i militari hanno denunciato i due agricoltori che ora si trovano in carcere.Il quantitativo sequestrato, aggiungendosi ai precedenti 17,5 chili e per i quali erano scattate le manette nei confronti dei due, ha determinato un importante aggravamento delle accuse nei loro confronti.