Un fiore tra le corsie degli ospedali di Sassari per celebrare la giornata del malato

La festa di questo 2020 è stata arricchita dalla presenza dei volontari nelle corsie degli ospedali. Lunedì nei reparti del Santissima Annunziata, mercoledì 12 presso il padiglione materno-infantile, la clinica medica e il Palazzo Clemente e venerdì 14 presso la stecca bianca e il reparto di malattie infettive. “Il celebrare insieme queste giornate – hanno scritto i cappellani ospedalieri alle associazioni - ci aiuterà a capire come poter insieme dare risposte alle tante esigenze che il mondo della sofferenza ci presenta. Vi siamo grati per quello che fate nelle vostre realtà associative e vi preghiamo che la Vergine Maria, salute degli infermi, doni a tutti noi la sempre crescente disponibilità per incontrare l’altro e servirlo”.













Un fiore, nello specifico una viola, donata a tutti gli ammalati ricoverati nelle strutture ospedaliere della città. Un piccolo pensiero ma pieno di significato quello che, ieri i volontari dell’Oftal e dell’Unitalsi, insieme ad altre associazioni di volontariato, hanno portato a chi in questi giorni si trova tra le corsie degli ospedali. Gesto simbolico nei giorni in cui si festeggia la Vergine di Lourdes e la giornata mondiale del Malato che oggi, martedì 11, nella parrocchia di San Vincenzo, troverà il momento centrale di tutta la festa.Dalle 16.30 infatti, nella parrocchia cittadina, i volontari delle associazioni e gli ammalati si ritroveranno per un momento di preghiera insieme all’Arcivescovo di Sassari, mons. Gianfranco Saba. “È un momento particolare – hanno detto la responsabile dell’Oftal Sassari, Maria Giovanna Meloni e la presidente di sottosezione dell' Unitalsi di Sassari, Giovanna Delogu – soprattutto per noi e per i nostri malati che, ogni anno, ci rechiamo in pellegrinaggio presso la grotta di Massabielle. Celebrare questa giornata nel nostro territorio, è un po' come trasferire qui la nostra grotta e pregare davanti al luogo delle apparizioni”.