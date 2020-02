Attivato dal Comune di Sassari lo sportello online per il contribuente TARI

Il servizio di sportello online consentirà anche un risparmio dei costi per la postalizzazione (l'invio per posta dei bollettini), per l'uso e la stampa della carta, e quindi una maggiore tutela dell'ambiente, contribuendo alle azioni messe in campo per uno sviluppo efficiente e sostenibile.













L'Amministrazione comunale ha avviato un piano che consente lo snellimento e la facilitazione delle procedure di accesso ai servizi. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è attivo il Portale del contribuente, messo a disposizione per tutti i cittadini interessati, che avranno la possibilità di registrarsi e scaricare, anche per gli anni successivi, l'avviso di pagamento e i modelli F24 precompilati, con cui procedere al versamento nelle modalità consentite (negli istituti di credito, home banking, Poste o tabacchini convenzionati).All'area riservata è possibile accedere esclusivamente con le proprie credenziali personali, che consentiranno la consultazione online della documentazione riguardante la posizione di ciascun contribuente e la stampa dei documenti.La registrazione comporterà l'automatico assenso a caricare gli avvisi di pagamento del contribuente registrato sulla propria area riservata, senza l'invio pertanto del formato cartaceo.Lo sportello online inoltre sarà arricchito di ulteriori servizi nei prossimi mesi.Tutte le informazioni per accedere al portale sono pubblicate sul sito del Comune.