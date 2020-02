Esercito, al via ieri a Teulada l'attività promozionale "open day VFP1"

Particolare interesse hanno destato i mezzi corazzati schierati, fra i quali la Blindo Centauro del Reggimento “Cavalleggeri Guide 19°”, i Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) "Lince" del 3° Reggimento Bersaglieri, il Veicolo Blindato Medio (VBM) Freccia del 6° Reggimento Bersaglieri e l’obice FH70 del 24° Artiglieria “Peloritani” . Le prossima tappa della manifestazione “OPEN DAY VFP1” è prevista presso la caserma “GONZAGA” a Sassari, sede del 152° Reggimento fanteria “SASSARI”.





















Si è svolta ieri a Teulada nella caserma “S. PISANO”, sede del 1° Reggimento Corazzato, del 3° Reggimento Bersaglieri e del Centro Addestramento Tattico, la seconda tappa regionale dell’attività informativo/promozionale dedicata ai candidati Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1) della Sardegna, denominata “OPEN DAY VFP1”. Dopo il positivo esordio a Cagliari, presso la sede del 151° Reggimento fanteria “SASSARI”, personale qualificato del Comando Militare Esercito Sardegna, che coordina gli eventi regionali, ha fatto tappa a Teulada, per illustrare ai giovani candidati video promozionali inerenti le diverse specialità dell’Esercito ed esporre un briefing esplicativo sulla storia della Forza Armata e sull’iter concorsuale che gli aspiranti VFP1 si apprestano ad affrontare. Dopo il saluto iniziale del Colonnello Carlo COLANERI, Comandante del 1° Reggimento Corazzato, del Colonnello Carlo DI PINTO Comandante del 3° Reggimento Bersaglieri e del Tenente Colonnello Mauro CABIDDU Comandante del Centro Addestramento Tattico, i giovani candidati hanno assistito alla proiezione dei video promozionali dello Stato Maggiore Esercito. A seguire gli aspiranti VFP1, hanno partecipato, incuriositi, alle numerose attività addestrative organizzate dal 3° Reggimento Bersaglieri, in particolare alla simulazione di una Reazione Automatica Immediata (R.A.I.) a seguito di un attentato EOD, e successivamente hanno visionato con attenzione i diversi mezzi, materiali ed equipaggiamenti esposti nella mostra statica allestita per l’occasione.