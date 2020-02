La commissione Disabilità del Comune di Sassari si presenta alle associazioni

La commissione Disabilità del Comune di Sassari ha organizzato, per venerdì 28 febbraio alle 10 nella sala dell'ex Infermeria san Pietro, un'iniziativa per presentarsi al mondo dell'associazionismo.Le associazioni che desiderano partecipare possono inviare una mail entro il 21 febbraio all'indirizzo segreteria.commissionedisabilita@comune.sassari.it indicando nome e recapiti. Sul sito www.comune.sassari.it , nella sezione dedicata alla commissione, è possibile scaricare il modulo da compilare e consegnare il giorno dell'incontro.Si tratta di un incontro conoscitivo, durante il quale l'organismo illustrerà il programma per l'anno 2020. Sono previsti brevi interventi da parte delle associazioni e soprattutto sarà l'occasione per conoscere la loro disponibilità a collaborare ed essere coinvolte nei lavori della commissione o semplicemente essere chiamate in audizione per portare proposte o tematiche che le coinvolgono.