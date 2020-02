Denunciato dalla GdF imprenditore algherese per un'evasione fiscale di oltre 8omila euro

I Finanzieri della compagnia di Alghero hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dell'edilizia con sede ad Alghero. I militari, a conclusione dell'attività, che ha riguardato gli ultimi 5 anni d'imposta, hanno contestato al titolare dell'attività un'evasione fiscale di circa 83 mila euro, tutti elementi positivi di reddito che aveva provveduto a occulare all'Erario negli ultimi anni. Approfondendo il controllo i finanzieri hanno scoperto che il soggetto percepiva da qualche mese il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. L'imprenditore infatti pur essendo titlare di un'attività economica da diversi anni nella dichiarazione sostitutiva unica presentata per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, aveva attestato falsamente di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere esonato dalla presentazione della dichiarazione fiscale. Il soggetto, pur in presenza di attività ispettiva ha continuato a percepire il reddito di cittadinanza che è stato sospeso quando la Guardia di Finanza ha avvisato l'Inps della reale situazione del soggetto. L'uomo è stato denunciato lall'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'ART. 7 Comma 1 del D.L. 28 gennaio 2019, nr. 4, per aver attestato cose non vere circa la sua situazione patrimoniale ed economica.