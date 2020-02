Il 1 marzo a Sassari l'open day del progetto "Pomeriggi Ecologici" nel Giardino di Via Pasubio

Link a Evento Fb: https://www.facebook.com/events/735953306931911/













Domenica 1° Marzo, presso il Giardino di Via Pasubio, a partire dalle ore 10.00, si terrà l'Open Day del Progetto "Pomeriggi Ecologici", con ingresso libero.Un'intera giornata di festa dedicata a Bambini, Genitori e Nonni, con Bancarelle dell'Artigianato, Bancone del Baratto dei Giochi, Truccabimbi Naturale, Attività Creative, Esplorazioni e Giochi in Natura, Raccontastorie Ecologico, Pranzo e Grigliata anche per Vegetariani e Vegani, Video su Ecologia e Sostenibilità, Caccia al Tesoro Ecologica, Merenda Bio offerta ai Bambini dal Giardino di Via Pasubio, Spettacolo di Bolle di Sapone con Il Mago Bisss, Canti e Balli alla Pachamama.Durante l'evento sarà presentato il Progetto "Pomeriggi Ecologici" che si svolgeranno tutti i mercoledì e i venerdì pomeriggio dalle 16.15 alle 18.30, a partire dal 4 Marzo e sarà possibile iniziare ad iscrivere i Bambini agli incontri, che periodicamente, nello svolgimento di alcuni laboratori creativi, sensoriali e narrativi, coinvolgeranno anche alcuni Anziani di Casa Serena.L'evento è organizzato dal Giardino di Via Pasubio in collaborazione la Dott.ssa Silvia Spanu (Educatrice Professionale), Coopas (Cooperativa di Assistenza Sociale) e gli Anziani di Casa Serena, Associazione Tricirco, Associazione Koremama, Associazione Raigas (Accademia di Ricerca per l'Evoluzione ed il Benessere) e Sa Manu De Su Sole.In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a Domenica 8 Marzo.