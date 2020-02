Le maschere sarde illumineranno il “Carnevale Sennorese 2020”

Medafunky streetband, Sos Gigante de Sennaru, Regina Maria Antonietta di Francia, Harry Potter, Peter Pan, Football Americano, Grease, L' arca di Noè.













I Mamuthones giganti, “Sos Corriolos” di Neoneli e “Donna Zenobia” di Macomer saranno le maschere sarde protagoniste delle sfilate dei gruppi e dei carri allegorici che sabato 22 e martedì 25 febbraio segneranno le giornate clou del “Carnevale Sennorese 2020”.La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Sennori in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, anche in questa edizione si propone di valorizzare le tradizionali maschere sarde, e la novità saranno “Sos Gigante de Sennaru”, dei mamuthones sui trampoli, ideati e rappresentati proprio dalla Pro loco. «Anche quest’anno abbiamo voluto puntare sul fascino delle tradizioni per rendere il Carnevale Sennorese un appuntamento identitario e di festa», spiega il presidente della Pro Loco, Riccardo Sara. «Per questo abbiamo invitato "Sos Corriolos"di Neoneli e "Donna Zenobia" di Macomer, che parteciperanno alla sfilata del 22 febbraio». Le sfilate saranno aperte dalla Medafunky street band, che detterà il ritmo della manifestazione con le sue note coinvolgenti.Quest’anno, per garantire la sicurezza della manifestazione, dei partecipanti e degli spettatori, l’Amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per prevenire l’abuso di sostanze alcoliche, soprattutto fra i più giovani. L’ordinanza è stata predisposta in collaborazione con i Servizi sociali, l’Ufficio tecnico, le Forze dell’ordine e gli operatori di Sardegna Emergenza, e fissa delle semplici regole che dovranno essere rispettate nel corso della manifestazione: divieto di vendita di super alcolici; divieto di vendita e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro; divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di 16 anni, come già previsto dalle leggi nazionali.Questo il programma delle due serate.Sabato 22 febbraioOre 15,30 partenza sfilata dei carri allegorici e gruppi da via Santa Vittoria, per poi proseguire in via Umberto, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Roma, quindi inversione all'altezza di via Cottoni e ritorno fronte Giardino comunale dove saranno offerte frittelle per tutti.Gruppi:Medafunky streetband, Sos Corriolos Neoneli, Donna Zenobia Macomer, Sos Gigante de Sennaru, Regina Maria Antonietta di Francia, Peter Pan, Harry Potter, Football Americano, Grease, L'arca di Noè.Martedì 25 febbraioOre 15,30 partenza dei Carri allegorici e gruppi da via Marcora, quindi sfilata per via Cottoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Italia, via Roma con arrivo nei pressi della passeggiata "La Scala" dove saranno offerte frittelle per tutti.Gruppi: