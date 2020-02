Esercito, questa mattina a Sassari la terza tappa regionale dell'Open Day VFP1

Le prossima tappa della manifestazione “OPEN DAY VFP1” è prevista presso la caserma “BECHI LUSERNA” a Macomer, sede del 5° Reggimento Genio Guastatori.













Si è svolta stamane a Sassari nella caserma “GONZAGA”, sede del 152° Reggimento fanteria “SASSARI”, la terza tappa regionale dell’attività informativo/promozionale dedicata ai candidati Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1) della Sardegna, denominata “OPEN DAY VFP1”.L’evento promozionale, coordinato nell’isola da personale qualificato del Comando Militare Esercito Sardegna, ha avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera, e il saluto iniziale del Comandante del 152° Reggimento, il Colonnello Giuseppe Rocco, che ha brevemente illustrato la storia e le gesta del glorioso Reparto della Brigata “Sassari”.A seguire dopo il briefing illustrativo sull’iter concorsuale previsto dal bando per l’arruolamento VFP1 e la proiezione dei video promozionali dello Stato Maggiore Esercito, gli aspiranti VFP1 hanno attivamente partecipato alle numerose attività addestrative organizzate dal 152° Reggimento, in particolare hanno assistito ad una sessione addestrativa di Metodo di Combattimento Militare (MCM), alla simulazione di una Reazione Automatica Immediata (R.A.I.) a seguito di una attivazione da parte di elementi ostili, ad una lezione addestrativa presso il circuito addestrativo ginnico sportivo Militare (CAGSM) e ad una sessione addestrativa con il simulatore videografico di tiro Fire Arms Taining System (FATS).Successivamente hanno visionato con attenzione i diversi mezzi, materiali ed equipaggiamenti in dotazione al Reparto, esposti nella mostra statica allestita per la singolare occasione.Particolare interesse hanno destato i mezzi schierati nel piazzale espositivo, fra i quali il portacontainer ASTRA, il motociclo enduro CAGIVA e il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) "Lince".