Porto Torres. Ritiro dei rifiuti per le utenze commerciali: comunicazioni dall'Ufficio Ambiente

L'Ufficio Ambiente comunica che per il conferimento dei rifiuti le utenze commerciali del centro storico devono attenersi al calendario notificato dall'ufficio in seguito alla rimozione delle isole ecologiche. Il calendario non prevede il ritiro della plastica la domenica mattina, ritiro che è garantito nel solo periodo estivo in seguito all'accordo tra il Comune e il gestore. Dal lunedì al sabato è, quindi, previsto il ritiro di tutte le frazioni, mentre la domenica delle sole frazioni organico, vetro, carta e cartone.