Violento incendio a Sassari nella ZIR Predda Niedda: distrutti camion e rimorchi

Nella serata di ieri un violento incendio ha distrutto cinque mezzi pesanti e danneggiato diversi TIR parcheggiati nella zona industriale di Predda Niedda nei pressi della Ferramenta Carboni, vicino Caniga.





L'incendio, divampato dopo le 22 di ieri ha occupato tre squadre dei Vigili del Fuoco di Sassari che hanno impiegato oltre tre ore per domare l'incendio e circoscriverlo, impedendo così che si propagasse ad altri mezzi pesanti parcheggiati nei pressi.





Presenti le forze dell'ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza il perimetro durante le operazioni di spegnimento.

Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.